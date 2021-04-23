Şanlıurfa'da kumar operasyonu: 30 kişiye 144 bin 150 lira ceza verildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri tarafından merkez Eyyübiye ilçesi Kadıkendi Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde, ikinci el eşya satışı yaptığı şekilde tabelaları olan bir depoda kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler adrese operasyon düzenleyerek kumar oynadıkları belirlenen, aralarında kadınların da bulunduğu 30 kişiye kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan 144 bin 150 lira para cezası kesti. Depodaki gerçekleşen aramalarda, tombala makinesi, çok sayıda tombala pulu, kağıt fiş, televizyon ile görüntü aktarımı sağladığı değerlendirilen elektronik cihaz ele geçirildi.

Mühürlenerek kapatılan deponun kiracısı O.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından adli işlem başlatıldı.