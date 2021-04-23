Şanlıurfa'da traktör ile kaçak sigara taşıdılar

Şanlıurfa JASAT ekipleri, İstihbarat Şube müdürlüğü ve Eyyübiye Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eyyübiye İlçesi Yukarıçaykuyu mahallesindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Gerçekleşen operasyonda O.Ç.Ö. isimli şahsın evinde yapılan aramalardan 128 bin adet bandrolsüz piyasa değeri yaklaşık 13 bin TL gümrük kaçağı sigara ile piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Türk lirası olarak değerlendirilen 3 bin adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.

Ele geçirilen gümrük kaçağı ürünler, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ekipler tarafından muhafaza altına alınırken şüpheli şahıs O.Ç.Ö. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.