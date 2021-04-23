Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, koltuğunu öğrencilere bıraktı

Valilik Makamına gelen temsili öğrenciler Dilvin Konuk ve İhsan Can'a İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, öğretmenler ve öğrencilerin aileleri eşlik etti.

Ziyarette öğrenciler tarafından kendisine çiçek takdim edilen Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra temsili olarak valilik koltuğuna oturan Mehmetçik İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Dilvin Konuk'un nezdinde tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Bayramını tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini ve bu bayramında dünyada tek çocuk bayramı olduğunu belirterek, geleceğimizin teminatı olan siz sevgili çocuklarımıza bizler çok güveniyoruz. Sizlerin gelecekte ülkemizi en iyi şekilde yönetecek makamlara geleceğinizden hiç kuşkumuz yok. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın bayramlarını bir kez daha tebrik ediyorum' dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra sembolik olarak koltuğunu Mehmetçik İlkokulu 3 sınıf öğrencisi Dilvin Konuk'a bıraktı.

Valilik Makamına oturan Dilvin Konuk, Vali Hacibektaşoğlu'ndan ilimiz genelinde covid-19 salgınıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Temsili Vali Dilvin Konuk yaptığı konuşmada; "Gazi Mustafa kemal Atatürk, Millet egemenliğini hâkim kılmak için 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış ve bu günü biz çocuklara armağan etmiştir. Bizler çok güzel bir ülkenin çocuklarıyız. Bu duygularla nice mutlu pandemisiz bayramlara kavuşmayı dileriz. Dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı dünya çocukları ile paylaşan tek ülke olma gururunu bizlere yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına ve bu ülke için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve gazilerimiz saygıyla anıyorum. Ayrıca bizleri makamında ağırlayan sayın valimize de tüm çocuklar adına teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Valim bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, çalışkan olmayı, dürüst olmayı değerli öğretmenlerimizden ve kıymetli anne ve babalarımızdan öğrendik. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız emanetle ülkemizi en güzel yerlere taşıyacağız. Bizlere verdiğiniz güvene, değere ve sevgiye laik olacağız. Hepimizin 23 Nisan ve Ulusal Egemenlik Bayramı kutlu olsun. İnşallah seneye pandemi bitmiş olur çok güzel bir şekilde tüm dünya çocukları ile birlikte 23 Nisan Bayramını coşkuyla, neşeyle kutlarız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Baykan ilçesinde bağlı Yumurcak Anaokulu öğrencisi İhsan Can'da İstiklal marşımızın on kıtasını ezbere okuyarak, büyük bir beğeni topladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaretleri nedeniyle öğrencilere teşekkür ederek, bayramlarını kutladı, derslerinde başarılar diledi.

Program sonrası, Vali Hacıbektaşoğlu konuk öğrencilere çeşitli hediyeler verip, günün anısına fotoğraf çektirdi.