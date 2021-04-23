Şırnak'ta konvoylu 23 Nisan kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs tedbirleri nedeniyle kısıtlı programlarla kutlandı. Şırnak Valiliği Bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdiresi Nazan Şener tarafından çelenk sunma ile başladı.

Ardından Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın makam koltuğuna Nurzer Tatar oturdu. Vali Tatar, pandemi sürecinden kurtulup biran önce okullarına kavuşmak istediklerini söyledi. Tatar; "Temizlik, Mesafe ve maske kurallarına uymalıyız" dedi.

Daha sonra Şırnak Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Milli Eğitim Müdiresi Nazan Şener'in katılımıyla onlarca araçla şehir merkezinde konvoy halinde tur atılarak, Şırnaklıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Kent halkı da evlerindeki balkon ve pencerelerinde ellerindeki Türk bayrağıyla kutlamalara destek verdi.