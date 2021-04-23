Son dakika: 5 kişinin öldüğü kazada büyük skandal! Şoförün idrar örneği döküldü, uyuşturucu tespiti yapılamadı

'İNCELEME YAPILSAYDI, NE ZAMAN MADDE KULLANILDIĞI BELİRLENECEKTİ'



Alınan numuneler arasında en temel delilin idrar örneği olduğunu söyleyen Nuri Almaz, "Uyuşturucu madde tespiti, bu maddeyi ne zaman kullandığı ve araç kullanırken madde etkisi altında mı, yoksa değil mi? Bunların belirlenmesi açısından önemli. Bu maddeler kanda, idrarda, saçta ve tırnakta farklı sürelerde kalıyor. Dolayısıyla bu kaldıkları süre boyunca ne kadar zaman önce kullanıldığının tespiti mümkün. Ancak en temel delil idrar örneğiydi. İdrar örneğinde eğer bir inceleme yapılabilseydi, takribi olarak ne kadar süre önce madde kullanıldığı ortaya çıkacaktı. Ancak idrar dökülmüş olduğu için, saç teli de yeterli miktarda alınmadığı için inceleme yapılamadı. Bu, suç vasfının belirlenmesi bakımından çok önemli. Biz de bu konuda bu örneklerin alınmasından itibaren kimlerin görevi varsa, kimlerin ihmali veya kusuru varsa bu kişilerin tespit edilerek gerekli yasal yaptırımların uygulanması için suç duyurusunda bulunduk. Bu tabii ki davaya bir yenilik katmayacak, ama burada ihmali olan kişiler varsa bunlarla ilgili bir sorumluluk yoluna gidilebilecek. Biz de bu amaçla suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.





'TOPLAM HAPİS CEZASI KONUSUNDA DOĞRUDAN ETKİYE SAHİP'



Şüphelinin kaza anında uyuşturucu madde etkisinde olup olmadığının mahkeme sürecini doğrudan etkileyeceğine dikkat çeken Almaz, "Bir kişi eğer uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanıyorsa, o zaman olası kast ve bilinçli taksir gibi kusurun daha yoğunlaştırılmış ve hatta kasta yakın hali söz konusu olduğundan dolayı suç vasıflandırması değişiyor. Dolayısıyla sanık hakkında uygulanacak ceza miktarı, bu çerçevede de sanığın cezalandırılacağı toplam hapis cezası konusunda doğrudan etkiye sahip" dedi.