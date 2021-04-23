SON DAKİKA - Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla - Marmaris ile Antalya’da da hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 18.04'de 3.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 11.32 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Muğla açıklarında meydana gelen 3.8 şiddetindeki son dakika deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre saat 18:04'te Akdeniz, Muğla ili açıklarında meydana gelen depremin derinliği 26.9 kilometre olarak, şiddeti ise 3.8 olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre ise Akdeniz'in Muğla açıklarında saat 18.04'te meydana gelen depremin derinliği 11.32 olarak ölçülürken şiddetinin 3.8 olduğu açıklandı.