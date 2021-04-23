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Giriş Tarihi: 23.4.2021 18:36 Son Güncelleme: 23.4.2021 18:36

SON DAKİKA - 'de korkutan deprem! - ile ’da da hissedildi!

SON DAKİKA - Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla - Marmaris ile Antalya’da da hissedildi!

ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile () tarafından yayınlanan listesi verilerine göre - açıklarında 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Muğla ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 18.04'de 3.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 11.32 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - MUĞLA AÇIKLARINDA 3.8 ŞİDDETİNDE DEPREM

Muğla açıklarında meydana gelen 3.8 şiddetindeki son dakika deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre saat 18:04'te Akdeniz, Muğla ili açıklarında meydana gelen depremin derinliği 26.9 kilometre olarak, şiddeti ise 3.8 olarak ölçüldü.

AFAD VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre ise Akdeniz'in Muğla açıklarında saat 18.04'te meydana gelen depremin derinliği 11.32 olarak ölçülürken şiddetinin 3.8 olduğu açıklandı.

DEPREMİN HARİTA ÜZERİNDEKİ KONUMU

Akdeniz'de meydana gelen son dakika depreminin merkez üssünün harita üzerindeki konumu şöyle;

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SON DAKİKA - Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla - Marmaris ile Antalya’da da hissedildi!
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