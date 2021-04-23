SON DAKİKA! Fatma Mavi'yi vahşice öldürmüştü! Kan donduran detaylar iddianamede ortaya çıktı...

Bahçelievler'de 6 ay önce bir apartmanın ikinci katındaki patlamada hayatını kaybeden 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin en son görüştüğü Ergin Aktürk tarafından önce boğulduğu daha sonra da benzinle yakıldığı olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheli Ergin Aktürk ve ona yardımcı olan diğer şüpheli Ali İlkay Sarı hakkında "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Mala zarar verme" suçlarından 8'şer aydan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianamede, Fatma Mavi'nin yanarak ve dumandan boğularak öldüğü, öncesinde de boğazına bası uygulanmış olduğu belirtildi.