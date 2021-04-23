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Giriş Tarihi: 24.4.2021 03:08

Son dakika haberi: 'da korkutan deprem

DHA
İHA
Son dakika haberi: Aydın'da korkutan deprem

Son dakika haberi... 'ın ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem ilçede yaşayan vatandaşlara kısa süreli korku ve panik yaşattı

Aydın'ın Kuşadası açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kuşadası'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.53'te merkez üssü Kuşadası Körfezi olan Aydın'nın Kuşadası ilçesine 4.64 km kilometre açığında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.84 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kuşadası'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.
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Son dakika haberi: Aydın'da korkutan deprem
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