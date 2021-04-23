SON DAKİKA HABERİ | İstanbul’da iş adamı Cüneyt Yılmaz kızını boğup intihar etti! İşte vahşetin sebebi...

Son dakika haberi:İş dünyasını sarsan olay İstanbul'u Başakşehir ilçesine bağlı Bahçeşehir'de meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Faik Yılmaz'ın oğlu Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürüp, 6 sayfalık bir not yazdıktan sonra silahla intihar etti.
EŞİ ŞOKE OLDU
Cüneyt Yılmaz'ın öğretmen eşi Serap Yılmaz eve geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında şoka uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme başlattı.
"BU OLAYIN TEK SORUMLUSU EŞİMDİR" DİYE NOT BIRAKTI
Yılmaz'ın intihar etmeden önce 6 sayfalık bir not bıraktığı ve yazdığı notta eşi Serap Yılmaz'ın kendisini aldattığını öne sürerek "Bu olayın tek sorumlusu eşimdir" dediği ileri sürüldü.