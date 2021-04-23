SON DAKİKA HABERİ | İstanbul’da iş adamı Cüneyt Yılmaz kızını boğup intihar etti! İşte vahşetin sebebi...

Son dakika haberi:İş dünyasını sarsan olay İstanbul'u Başakşehir ilçesine bağlı Bahçeşehir'de meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Faik Yılmaz'ın oğlu Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürüp, 6 sayfalık bir not yazdıktan sonra silahla intihar etti.