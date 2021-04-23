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Giriş Tarihi: 23.4.2021 17:01 Son Güncelleme: 23.4.2021 17:15

SON DAKİKA! 'da korku dolu anlar! Kucağında çocuğu olan kişiye silahlı saldırı!

DHA
SON DAKİKA! İstanbul'da korku dolu anlar! Kucağında çocuğu olan kişiye silahlı saldırı!

Beyoğlu'nda kucağında 3-4 yaşlarında çocuk bulunan kişiye silahlı saldırı yapıldı. Kucağında çocuk olan kişi de silahını çekerek saldırganlara karşılık verirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Babanın “Kucağımda çocuk var" diye bağırmasıyla 2 kişi oldukları belirtilen saldırganlar kaçtı. Adı öğrenilemeyen kişi, kucağındaki oğlu ile polis merkezine götürüldü.

Bugün saat 15:45 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nda kucağında 3-4 yaşlarındaki çocuğuyla yürüyen kişiye 2 kişi silahlı saldırıda bulundu. Baba da silahını çekerek saldırganlara karşılık verdi. Bu sırada saldırıya uğrayan kişi, "Kucağımda çocuk var" diye bağırdı. Daha sonra 2 kişi oldukları belirtilen saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Kısa sürede gelen polis ekipleri, adı öğrenilemeyen baba ve oğlunu polis merkezine götürdü. Olay yeri incelemesi yapan polis sokakta 13 adet boş kovan buldu. Polisin olay sonrası başlattığı soruşturma sürüyor.

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SON DAKİKA! İstanbul'da korku dolu anlar! Kucağında çocuğu olan kişiye silahlı saldırı!
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