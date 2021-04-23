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Giriş Tarihi: 23.4.2021 09:03 Son Güncelleme: 23.4.2021 09:15

Son dakika: 'da TEM'de feci kaza! TIR, taksiye çarptı, şoför ağır yaralı

DHA
Son dakika: İstanbul'da TEM'de feci kaza! TIR, taksiye çarptı, şoför ağır yaralı

Son dakika haberi: Gaziosmapaşa TEM Otoyolu'nda sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Su yüklü TIR'ın çarptığı taksici ağır yaralandı. Olay yerine gelen taksicinin arkadaşı taksiyi görünce telefonu atıp, ağladı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KM 3916 plakalı su yüklü TIR'ın şoförü önünde giden Muhsin Korkutçu idaresindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Korkutçu'yu hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan taksicinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. TIR şoförü ise yapılan alkol testinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerine gelen taksicinin arkadaşı ise kaza yapan araçları görünce gözyaşlarını tutamadı. Yanındaki arkadaşları ise ağlayan şoförü sakinleştirdi.

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Son dakika: İstanbul'da TEM'de feci kaza! TIR, taksiye çarptı, şoför ağır yaralı
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