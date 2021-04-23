SON DAKİKA! Korkusundan otomobilinde yatıp kalkıyor... Eski sevgilisi Yasemin'in kabusu oldu!

'BİR GÜN ÖLDÜRÜLECEĞİME İNANIYORUM'



Sürekli tehditler aldığını ve eve gitmesi durumunda eski sevgilisinin kendisini bularak şiddet uygulamasından veya öldürmesinden korktuğunu belirten Yasemin Taşdelen, şöyle konuştu:



"Bana güvenen bir firmanın verdiği destekle kiralanan araçta yaşıyorum. Yarın Darıca'dayım, diğer gün Ümraniye'deyim veya İzmit'teyim veya Avrupa yakasındayım, oto parklardayım, arabayı uygun bir yere çekiyorum, geç saate kadar dolaşıyorum, hayatım bu şekilde geçiyor, kaçabildiğim kadar kaçıyorum. Üzerimde hiçbir şekilde param kalmadı, hâlâ tehdit ediliyorum, can güvenliğim yok. Ancak ticari itibarım hala var benim, firmalar da bana güveniyor, ama bu kişi yüzünden devam etmek istediğim ticaretimi yapamıyorum. Ben ticaretime devam etmek istiyorum. Türkiye'de öldürülen diğer kadınlar gibi olmak istemiyorum, şikayet dilekçelerim var, ben de bir gün bir yerde öldürüleceğim buna inanıyorum artık ve ben bu konuda yetkililerin yardım etmesini istiyorum."