SON DAKİKA! Kucağında çocuğu vardı... Kurşun yağdırdılar! İstanbul'da korku dolu anlar!

Bugün saat 15:45 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nda kucağında 3-4 yaşlarındaki çocuğuyla yürüyen kişiye 2 kişi silahlı saldırıda bulundu. Baba da silahını çekerek saldırganlara karşılık verdi. Bu sırada saldırıya uğrayan kişi, "Kucağımda çocuk var" diye bağırdı.