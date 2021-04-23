Son dakika: Yatak odasında uygunsuz yakaladığı gelinini ve sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı...

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Filiz Gültekin ve Kamil Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Filiz Gültekin ve Kamil Çetin'in cansız bedenleri, Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.