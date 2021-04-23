Süt sağma makinesi ölümüne neden oldu

Kocaeli Kandıra ilçesi Kırkarmut Mahallesinde meydana gelen olayda, Şaban Arslan isimli 30 yaşındaki genç ciftçi, otomatik süt sağma makinasını kullanmak için, artık kullanmadığı ve yakın zamanda yıkmayı planladığı evine ait elektrik panosonu sökerek bu hatta bağladı. Akşam vakti ahıra giren ve makineyi kullanmaya çalışan Arslan, bir anda akıma kapıldı. Olayı fark eden yakınları hemen şarteli indirdi. Ardından da 112 acil yardım hattını aradı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık Ekibi ve Jandarma ekipleri geldi.olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz Çiftci'nin cenazesi adli işlemler için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.