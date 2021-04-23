Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu! Gitmeden önce bunları söylemiş





"HİÇ İHTİMAL VERMİYORUM"

Faruk Özer'in Babası Zülküf Özer; "Yaptığı açıklamada benim bir şeyden haberim yok. Bizde haberlerden duyduk. Ben ne kendisi ile konuştum ne de duydum. Beni aramıyor. Ben bu işi yaptığına hiç ihtimal vermiyorum inanamıyorum. Genelde bizimle yaşıyordu, yaşlı babaannesi olduğu için çok gelip gitmiyordu. Pandemi yüzünden ona zarar vermek istemiyordu"



"BANA DUA EDİN"

Geçtiğimiz hafta sonu bize iftar yemeğine gelmişti diyen baba Zülküf Özer; "O gün hiç bir şey söylemedi. Evden de hiçbir şey almadı. Bize gideceğinden falan bahsetmemişti. Sadece bir ortaklık işim var onunla uğraşıyorum. Bazı sorunlarım oldu bana bol bol dua edin. Bunu da atlatacağım" dedi.

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