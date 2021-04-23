Üfürükçülere jandarma operasyonu: 3 gözaltı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde vatandaşları, geçim ve hastalık gibi çeşitli sıkıntılarından kurtarma vaadiyle kandırarak para karşılığı muska yazma, büyü, falcılık, üfürükçülük yapan 3 kişi jandarma operasyonuyla yakalandı.

İlçenin çeşitli ilçe ve köylerinden gelen şikayetleri değerlendirerek harekete geçen Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu R.U, Y.E. ve B.B'nin vatandaşların dini inan ve duygularını istismar ederek haksız kazanç elde ettiklerini belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan 3 zanlı hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Kazanç Elde Etme' suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Vatandaşları kandırarak, geçimsizlik, hastalık, koronavirüs'den kurtulma gibi dertlerine muska ve büyü ile çare olduklarını iddia ederek umut tacirliği yapan sahtekarların evlerinde de arama yapıldı. Sahtekarların, evlerini adeta silah deposuna çevirdiği görüldü.

Dolandırıcı şahısların ev ve ekletilerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, bir adet havalı tüfek, 43 adet av tüfeği fişeği, 5 adet bıçak, 2 adet kurusıkı tabanca ile muska ve büyü yapımında kullanılan çok sayıda tütsü ve mum, sözde büyü kitapları, muskalar, sözde büyü dokümanları, büyüde kullanılan baharat ve otlar, büyü yapmak için kullanılan, oyuncak ayı, oyuncak bebek, nal, mürekkep, civa gibi suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.