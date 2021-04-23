Usta yazar Selahattin Duman kalbine yenik düştü

Mizahi üslubuyla bir dönemin popüler köşe yazarlarından biri olan ve uzun yıllar SABAH'ta yazan Selahattin Duman'ı (71) dün kaybettik. Duman, bugün vasiyeti üzerine Bodrum'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Kalp kapağından 1,5 ay önce ameliyat geçiren Duman, tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koroner kriz nedeniyle dün 03.15'te hayatını kaybetti. Duman, geçen yaz İzmir Torbalı'da bir çekiciyle çarpışmış ve trafik kazası sonrası 19 gün yoğun bakımda kalmıştı. Kazanın ardından Duman'a "aort anevrizması" teşhisi konulmuştu. Bir süredir kalbiyle ilgili sağlık sorunları yaşayan Duman'ın cenazesi, dün yakınlarınca alındı. Usta yazar, vasiyeti üzerine Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verilecek.Duman'ın kardeşi Zarif Duman Pekol, ağabeyinin dostlarının gösterdiği ilgi ve doktorların desteğiyle sağlık sorunları yaşadığı son 8-9 ayı iyi geçirdiğini söyledi. Hastalığı sırasında yaptıkları sohbette ağabeyinin "Yaşlı bir insan öldüğünde bir kütüphane yanarmış" şeklindeki Çin atasözünü aktardığını belirten Pekol, "Bir kütüphane yandı benim için. İçim de yandı" ifadelerini kullandı. Duman, uzun yıllar SABAH ve Vatan gazetelerinde hem yöneticilik hem de köşe yazarlığı yaptı. Komser Şekspir, Romantik ve Bir Erkeğin Anatomisi filmlerinde rol alan Duman'ın "Kendimi Tebrik Ederim", "Suçumuz Mükemmel Olmak" ve "Kadınları Anlamış Gibi Yapma Sanatı" adlı kitapları bulunuyor.