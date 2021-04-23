Uzmanından 'toz taşınımı' uyarısı: Pazara kadar bekliyoruz

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar, meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün Sahra Çölü'nden Türkiye'ye toz taşınımı başlamasının beklendiğini belirtti. Toz taşınımının pazar gününe kadar etkili olacağını vurgulayıp, uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yaşar, "Bu geceden itibaren yeniden çöl tozları gelecek. Araçlarımız çamurlanacak. Bu durum bizim için kötü ama doğa için iyi. Bu durum doğayı besleyecek. Ne kadar çok çöl tozu yağarsa o yıl o kadar çok bereket olur."