Vali koltuğuna oturan Tuğçe'den kütüphane ve bsiklet yolu isteği

Trabzon'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, koltuğunu temsili olarak 3'üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Tuğçe Yakıcı'ya devretti. Valilikteki görüşmenin ardından Tuğçe, Valinin makam aracı ile Emniyet Müdürlüğü'ne giden Tuğçe, polis telsizini alarak ekiplere koronavirüs denetimlerinin sıklaştırılması anonsunu yaparak talimat verdi.

Trabzon'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, koltuğunu temsili olarak 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Yakıcı'ya devretti. Baba Sait Yakıcı ve annesi doktor Nalan Yakıcı ile valilik makamına gelen küçük kız, Ustaoğlu'ndan okul kütüphanelerinde daha çok kitapların olması ve şehrin genelinde bisiklet yollarının çoğaltılmasını istedi. Küçük Tuğçe ve ailesi Vali ziyaretlerinin ardından, Valinin makam aracı ve korumaları eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne de giderek Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i makamında ziyaret etti. Emniyet müdürü Alper'in makamına oturan ve polis telsizini eline alan Tuğçe, telsiz ile ekiplere koronavirüs denetimlerinin sıklaştırılması talimatını verdi. Daha sonra emniyet müdürü Metin Alper, küçük Tuğçe'ye şapka hediye ederek, birlikte polis selamı verdiler.

'DOKTOR ANNELERİ, ÇOCUKLARI İLE BULUŞTURACAĞIM'

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Emniyet Müdürü Metin Alper'i ailesiyle ziyaret eden ve polis telsizinden "koronavirüs denetimleri sıklaştırılsın" anonsu yapan 8 yaşındaki Tuğçe Yakıcı, "Sokaklarda hala maskesiz gezen insanlar görüyorum. Sosyal mesafeye uymayanlar var. Kalabalık yerler sürekli denetlensin. Bende büyüyünce vali olmak istiyorum. Çünkü vali olduğumda doktor anneleri çocuklarıyla buluşturacağım. Benim annem çocuk doktoru ve ben de ondan çoğu zaman uzak kalıyorum. Koronavirüsten dolayı birbirimize eskisi gibi birbirimize sarılamıyoruz. İnşallah koronavirüsü atlatıp eski halimize döneriz." dedi.