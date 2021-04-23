Van'da görkemli 23 Nisan korteji

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın katılımıyla 23 Nisan etkinliği kapsamında Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından süslenmiş araçlarla oluşturulan araç korteji İl Emniyet Müdürlüğü- İskele Caddesi-Suvaroğlu Caddesi- Gölbaşı caddesi-İkinisan - İpekyolu bulvarı- Emniyet Müdürlüğünden geçerek Gölbaşı caddesindeki il müftülüğü önüne kadar geldi.

Gelinen noktada katılımcılar ve çevredeki vatandaşların eşliğinde istiklal marşı okundu.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar pencere ve evlerinin balkonundan etkinliği izledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlik izleyenlerden büyük beğeni topladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte tüm etkinlikler ertelenirken İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı etkinlikle çocukların kalbine dokundu.

VAN POLİSİ ÇOCUKLAR İÇİN SOKAĞA ÇIKTI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle görkemli bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Vali Bilmez, "Pandemi nedeniyle maalesef normal çocuklarımızla yüz yüze etkinlikler düzenleyemedik. Sağ olsun İl Emniyet Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyesi AFAD ekipleri ortaklaşa bir kortej oluşturdular. Sokak arasında dolaşarak, apartmanda ki çocuklarımıza bayram duygusunu yaşatmaya çalıştılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.