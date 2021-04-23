Yeni Cuma Camii cemaatine kavuştu

Mimar Sinan'ın yaptığı Yeni Cuma Camii, Miladi takvime göre 1572 yılında temelleri atılmış 1579 yılında ibadete açılmıştı. Tarihi cami yıllar içerisinde birçok kere onarıldı. 17 Ağustos 1999 tarihine yaşanan depremde hasar gören ve onarılan cami 2017 yılının yaz aylarında yeniden onarıma alındı. Yaklaşık dört yıl süren onarım çalışmalarının ardından Yeni Cuma Camii, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'na denk gelen Cuma günü öğle namazı ile tekrar ibadete açıldı.

PANDEMİ NEDENİYLE KISITLI KATILIM

Yeni Cuma Camii açılışına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Müftüsü Sinan Cihan ve vatandaşlar katıldı. Açılış pandemi süreci nedeniyle kısıtlı katılım ile gerçekleşti.

ECDADA AİT BÜTÜN ESERLER AYAĞA KALDIRILDI

Cuma namazı öncesi yenilenen Yeni Cuma Camii ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Hem Türkiye'de hem ilimizde ata yadigarı ne kadar tarihi eser varsa hepsini ayağa kaldırıyoruz. Özellikle son 20 yıl içerisinde birçok yerde ecdada ait bütün eserler ayağa kaldırıldı. Bugünde en güzel örneklerden birine şahitlik ediyoruz. Geldiğim günden bu yana yakından takip ettiğim Yeni Cuma Camii bugün itibari ile ibadete açılıyor. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

EN KIYMETLİ ESERLERİNDEN BİR TANESİ

Yavuz'un ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Çok önemli bir Mimar Sinan eseri. Kentimizin en kıymetli eserlerinden bir tanesi. Uzunca bir zamandır restore çalışmaları devam ediyordu. Bugünde Cuma Namazımızı burada kılarak şükredeceğiz. Sinan'ı anacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

ÇOK HUZURLU VE HEYECANLIYIM

İl Müftüsü Sinan Cihan ise yaptığı açıklamada, "Bugün burada Cuma Namazı'nı kılacağız. Başlangıcından şu ana kadar bu çalışmalar için gayret eden bütün kardeşlerimize dua ediyorum. İnşallah içinden geçtiğimiz kritik süreçte dayanışma ruhumuzu güçlü tutarak bu günler hep beraber atlatacağız. Camilerimizi yeniden dolduracağız. Çok huzurlu ve heyecanlıyım. Bu camimiz hepimizin hizmetine yeniden sunulmuş oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.