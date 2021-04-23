Yüksek sesle konuşan komşularını önce uyardı, sonra dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde kir kişi yüksek sesle sohbet eden komşularını önce uyardığı daha sonrada tüfekle onlara ateş edip 4 kişiyi yaralayıp bir kişiyi öldürdükten sora intihar ettiği öne sürüldü.

Hatay'daki olay, Payas Kürtül mahallesinde meyana geldi. İddiaya göre balıkçılık yapan Hamza Eroğlu (57) evinde bulunduğu sırada yan taraftaki bir iş yerinde bulunanların yüksek sesle konuşmalarından rahatsız oldu. Bunun üzerine aşağı inerek sohbet edenlere evinde uyumaya çalıştığını yüksek sesle konuşmamaları uyarısında bulundu.