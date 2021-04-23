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Giriş Tarihi: 23.4.2021 09:19

Zabıt katibi koronaya yenik düştü, eşinin tedavisi sürüyor

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Zabıt katibi koronaya yenik düştü, eşinin tedavisi sürüyor

Konya Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan 39 yaşındaki İbrahim Köfterci, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konya 1.İş Mahkemesinde zabıt katibi olarak görev yapan İbrahim Köfterci'nin geçtiğimiz hafta yapılan PCR testi pozitif çıktı. Bunun üzerine evde karantinaya alınan Köfterci'nin durumu Salı günü ağırlaştı. Meram Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alınan Köfterci, gece saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Sevda Köfterci'nin ise evde karantinada olduğu öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'da yaptığı yazılı açıklamada, "İbrahim Köfterci'nin tedavi gördüğü Meram Devlet Hastanesi'nde vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum İbrahim Köfterci'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarımıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun' dedi.

Genç zabıt katibinin cenazesi bugün Ereğli ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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Zabıt katibi koronaya yenik düştü, eşinin tedavisi sürüyor
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