1.6 milyon lirası çalınan iş adamının yardım çığlığı! Çalınan parası Kolombiya’ya gönderilmiş

Bursa'da 11 Ocak günü Nilüfer ilçesindeki arsasını 1 milyon 600 Bin TL karşılığında satan iş insanı Osman K, yanındaki arkadaşı C.P ile parayı bankaya yatırmak için otomobiline bindi. Ata Bulvarı üzerine geldiklerinde bindikleri otomobilin lastiği patladı. Lastik değiştirdikten sonra yeniden otomobile binen Osman K, paranın arabada olmadığını anlayınca hemen durumu polise bildirdi.

TAKİP EDİLMİŞLER



Bursa Emniyeti, Osman K'nın otomobilinin bir başka otomobil tarafından takip edildiğini tespit etti. 800 saatlik mobese kamerası kaydı izleyen polis, zanlıların İstanbul'da olduğunu belirledi. Hırsızlık şüphelilerinin otomobil lastiklerini batırdıkları özel bir çivi ile patlattıkları tespit edildi. Bursa, İstanbul ve Antalya polisinin otak yürüttüğü çalışmalar sonucu Kolombiyalı oldukları öğrenilen Z.M ve L.G.O çifti ile yanlarındaki A.G.O'nun izini süren polis 3 zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

PARAYI YURT DIŞINA YOLLAMIŞLAR



Hırsızların İstanbul'da yakalandığını öğrenen Bursalı iş insanı Osman K'nın sevinci ise uzun sürmedi. Göz altına alınarak Antalya'ya getiren hırsızların çaldıkları paraları Kolombiya'ya yolladıkları anlaşıldı. Karı-Koca ve yanlarındaki bir kişi ile birlikte Türkiye'nin çeşitli illerinde hırsızlık yapan zanlıların toplamda 2,5 Milyon TL çaldıkları ortaya çıktı.

KİMDEN NE KADAR ÇALDIKLARININ LİSTESİNİ YAPMIŞLAR



Kolombiyalı hırsızların üzerinden çıkan liste ise adeta şoke etti. Hırsızların üzerinden, Türkiye'nin bazı illerinde kimden ne kadar para çaldıklarını liste halinde tuttu. Listede çeşitli miktarlarda çalınan paraların toplam 2 Milyon 696 Bin Lira olması hayrete düşürdü.

"YETKİLİLER YARDIM ETSİN"



Kolombiyalı hırsızlara 1 milyon 600 Bin Lirasını kaptıran Bursalı iş insanı Osman K, parasının yurt dışına yollandığını öğrenince adeta yıkıldı. Osman K, "Hırsızlar bir seferde en çok parayı benden çaldı. Paramı Kolombiya'ya yollamışlar. Yetkililer ne olur bana yardım etsin" diyerek feryat etti.