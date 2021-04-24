‘16.15’te açıklama yapacağım’ dedi 23 Nisan şakası çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün saat 16.00'da Twitter hesabından "Saat 16.15'te açıklama yapacağım" diye mesaj attı. Türkiye'yi 'Yeni bir tedbir kararı mı geliyor' diye merak ettiren o mesajın ardından 23 Nisan sürprizi çıktı. Basın açıklamamız diye yayınlanan video mesajda Bakan Koca'nın koltuğuna oturan 'çocuk bakan'ın "Kıymetli vatandaşlarım, öncelikle hepinizin ellerinden öpüyorum. Umarım herkes elini yıkamıştır. Bildiğiniz gibi bir yıldır koronavirüsle mücadele ediyoruz. Beni tanımadığınız günlere dönmek istiyorsunuz farkındayım. İnanın bunu ben de çok istiyorum. Çalışmalarımız da bu yönde zaten" dedi.Sevimli minik sözlerine "Ben de çok bunaldım. Minik kalbim artık dayanamıyor. Bu mücadeleyi verirken yeri geldi okulumuzdan, yeri geldi oyun parklarından feragat ettik. Evimiz okulumuz, evimiz oyun alanımız oldu. Hatta en son bayramda dedemlere gidemedik. Umarım dedem harçlıklarımı biriktiriyordur. Şimdi herkesten bir ricam olacak. Sırası gelen herkes aşısını olsun. Aşıdan çocuklar bile korkmuyor. Bence siz aşı olursanız okullarımız açılacak, ben de arkadaşlarıma kavuşacağım. Arkadaşım Yasin'i çok özledim. Siz saygıdeğer büyüklerimizin kurallara uyduğunu görünce mutlu oluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bize bu bayramı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum" diyerek hem güldürdü hem de duygulandırdı. Bu arada Bakan Koca, sevimli çocuğun torunu olduğu iddialarına yanıt verdi. Koca, "O evladımız Mustafa Erkam. Bana yaklaşma videosunun kahramanı. Ordulu, Fatsa TOKİ İlkokulu'nda okuyor. Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor" dedi.