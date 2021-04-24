Antalya'da çatallı dehşet! Sadece uyarmıştı...

'BELİNDEN ÇATALI ÇIKARDI VE VURDU'

Çatalla yüzü parçalanan Nazif A., "Kırmızılı olan şahıs apartmanın önüne geldi. Hakaretler, tehditler savurdu. Ben de o esnada balkondaydım ve olan biteni izliyordum. Daha sonra kadına vurmaya başladı. Ben de aşağı indim ve 'Abi ne oluyor' dedim. O esnada belinden çatalı çıkardı ve bana vurdu. Kız kardeşime de vurarak düşürdü. Ben de müdahale ettim. Ben de onu yaraladım ve dövdüm. Şahıs sarhoş zaten, kendinde değil. Bu tarz insanlar yüzünden biz bu hale düşüyoruz" dedi.

YÜZÜNE 4 DİKİŞ ATILDI



Antalya'da, kız arkadaşını sokakta dövdüğü gerekçesiyle uyardığı Hakan A.'nın çatalla saldırıp, darbettiği Nazif A., şikayette bulunduğunu söyledi. Hastanede yüzüne 4 dikiş atılan, vücudunun çeşitli yerlerinde ise çizikler tespit edilen Nazif A., "Hastaneye gidip, darp raporu aldım. Karakola gidip, şikayetçi oldum. Hala elini, kolunu sallayarak, dışarıda geziyor" dedi.