Bandırma’da Sintine felaketi

Tekne ve gemilerin makine dairelerinden denize sızan Sintine (yağlı su) faciası bu kez Bandırma'da yaşandı. Limana girip çıkan gemilerden biri ait olduğu değerlendirilen sintine atığı Bandırma sahilinde yüzlerce metrelik alanı kapladı.





Belirli dönemlerde çevre sorunları ile gündeme gelen olaylardan biri olan sintine atığı faciası Bandırma kıyılarını vurdu. Bandırma Körfezi'nden limana girip çıkan gemilerden birine ait olduğu düşünülen sintine atığı denizin üzerinde yüzlerce metrelik bir alanı kapladı. Dalgaların yardımıyla kıyıya ulaşan sarı yağ katmanı, mendirekteki kayalıklara vururken çevreye de yayıldı.

Söz konusu atığı bırakan geminin izlediği rota boyunca da kilometrelerce devam ettiği gözlenen çevre felaketi için Sahil güvenlik ekiplerinin harekete geçtiği öğrenildi.