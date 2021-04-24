Bilezik çalıp helallik isteyen hırsız serbest

Konya'nın Ereğli ilçesindeki ilginç olay, 14 Nisan'da Rasim Erel Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Ziya Düzgüner'e ait kuyumcuya giren, yüzünün büyük bölümü boyunlukla kapalı şüpheli, düğünleri olduğunu ve bileziklere bakmak istediğini söyledi.Seçtiği bileziklerin fotoğraflarını çekip annesine göndereceğini belirten şüpheli, tezgâhta bulunan 3 bileziği alıp kaçtı. Şüpheli kaçarken de kuyumcu Düzgüner'e 'Hakkını helal et' dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Arif A.'yı kısa sürede yakaladı. Arif A.'nın bileziklerin birini satıp, parasını harcadığı öğrenilirken diğer iki bilezik ise ele geçirildi. Ziya Düzgüner şikayetçi olmazken, Arif A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Ziya Düzgüner olay anını ise şu sözlerle anlattı: "Yüzünde maske vardı ve baş kısmı da kapalıydı. Hava soğuk olduğu için baş kısmının kapalı olması bizi şaşırtmadı. 'Bizim düğünümüz var iki bilezik alacağım' diyerek modellere bakmak istedi. Ben de modelleri çıkartarak gösterdim. O esnada bankaya telefon edeceğini, para çekeceğini belirtti. Gidip 10 dakika sonra geri geldi. Tezgah üzerinde üç adet bilezik modeli duruyordu, aldığı gibi kaçtı. Çıkarken de 'Hakkını helal et' dedi. Ardından çıktım, baktım ama bulamadım. Hakkımı da helal etmedim. Böyle bir olayda hak nasıl helal edilir? Polise haber verdik. Hemen yakaladılar. Bilezikler 86 gram civarındaydı. 45 gramını Niğde'de satmış. Geri kalanını teslim aldım."