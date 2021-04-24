Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı’nda!

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Toplantının en önemli konuları arasında; Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, tam kapanma var mı soruları ile AVM'lerin kapatılması gibi durumlar yer alıyor. Pek çok önemli konunun istişare edileceği Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nda!
Yeni haftanın Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. 2 haftada bir bir araya geleceği açıklanan Kabine'nin 26 ya da 27 Nisan tarihinde toplanması ön görülüyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı'nın da konuşma yapması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak son yapılan toplantı 13 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Toplandı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 45 dakika sürmüştü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ramazanın ilk 2 haftasında kısmi kapanma uygulanacağını bildirmişti.
Daha önce yapılan açıklamalarda kabinenin 2 haftada bir bir araya geleceği açıklanmıştı. Bu nedenle kabine toplantısının 26 ya da 27 Nisan tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.
KABİNE'DE ELE ALINACAK KONULAR
Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak kabinede tartışılacak. Kabinede iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.
Kabinede, kalabalık yerler ve AVM'lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.
İŞTE SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada salgınla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirlerin biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini ve kısmi kapanmanın bu akşam saati itibarıyla başlayacağını belirterek şunları kaydetti: "İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek. Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir.