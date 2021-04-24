Eczane çalışma saatleri ile ilgili sorgulamalar sabah saatleri itibariyle başladı. İlaç ve medikal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bugün eczaneler açık mı sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması perşembe günü saat 19.00'da başladı. 3 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında açık olan kurum ve kuruluşlar belli oldu. Bugün eczaneler açık mı? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?
Sokağa çıkma yasağı sebebiyle eczane çalışma saatleri ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla uygulanan resmi tatil nedeniyle bugün eczaneler kapalı olurken bu hafta sonu eczane çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle,
24 Nisan Cumartesi günü eczaneler açık olacak. Haftasonu eczaneler 10.00 18.00 arasında faaliyetlerine devam edecek.
İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.
İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.
Ankara'da bulunan eczanelerin mesai saatleri hafta içi 08.30-19.00, cumartesi 09.30-19.00 olarak güncellendi.
Eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması Perşembe günü saat 19.00'da başladı. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
Daha önce genelgeyle belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak.