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Giriş Tarihi: 24.4.2021 10:22

Bugün ? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

Bugün eczaneler açık mı? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ederken merak ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde en çok ziyaret edilen kurumlardan biri olan , kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. Ramazan ayında gelen yeni tedbirler sonrasında hafta içi sokağa çıkma yasağı hafta içi saat 19.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Daha önce genelgeyle belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak ibaresi yer alıyor. Buna göre; Bugün ? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

ile ilgili sorgulamalar sabah saatleri itibariyle başladı. İlaç ve medikal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bugün sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması perşembe günü saat 19.00'da başladı. 3 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında açık olan kurum ve kuruluşlar belli oldu. ? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı sebebiyle eczane çalışma saatleri ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla uygulanan resmi tatil nedeniyle bugün eczaneler kapalı olurken bu hafta sonu eczane çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle,

Bugün eczaneler açık mı? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

24 Nisan Cumartesi günü eczaneler açık olacak. Haftasonu eczaneler 10.00 18.00 arasında faaliyetlerine devam edecek.

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Ankara'da bulunan eczanelerin mesai saatleri hafta içi 08.30-19.00, cumartesi 09.30-19.00 olarak güncellendi.

Eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

Bugün eczaneler açık mı? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması Perşembe günü saat 19.00'da başladı. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Daha önce genelgeyle belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak.

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Bugün eczaneler açık mı? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?
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