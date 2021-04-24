Bunun adı alçaklık!  Boğaziçi Dayanışma; sözde Ermeni soykırımına destek verdi ve ülkemizi hedef aldı

Boğaziçi Dayanışma tarafından yapılan açıkalamada; "'Şunu unuttunuz ki Ermenilerin imha edilmesi bütün Türkiye'nin yıkımı demektir.' 1915 Ermeni Soykırımı'nın 106'ıncı yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz" iddiasında bulundu.

Siyasiler ve gazeteciler; Boğaziçi Dayanışma'nın ülkemizi soykırım yapmakla suçlayan paylaşımına tepki gösterdi:

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil: "Vatan evlatları umarız Melih Bulu'ya gösterilen tepkinin onda birini gösterir şu rezalete #ErmeniSoykırımıYalanı"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması sonrası ortalığı karıştıranların, gerçek yüzü... CHP ve İyi Parti'nin desteklediği ve kışkırttığı Boğaziçi Dayanışması'nın, rezil paylaşımı"

AK Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas: "Geçtiğimiz aylardaki Boğaziçi Üniversitesi meselesinde olayları büyütebilmek için her yola başvuran oluşumun gerçek yüzü işte bu. HDP ile birebir aynı çizgi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin: "Hani meselesi sadece rektördü bu arkadaşların? Hadi yanıldınız, en azından yanıldığınızı belirten birkaç cümle söyleyecek misiniz?"

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kaan: "Mesele Boğaziçi Üniversitesi değil, Sen hala anlamadın mı!"

Gazeteci Nur Özkan Erbay: "Siz kimsiniz? Taşnak Partisi Boğaziçi Şubesi mi?"

HDP'den sonra Boğaziçi provokatörleri de 'Soykırım' dedi!