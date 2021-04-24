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Giriş Tarihi: 24.4.2021 16:35

Cami imamı DSİ sulama kanalında boğuldu!

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Cami imamı DSİ sulama kanalında boğuldu!

ilçesinde arı kovanlarını kontrol ederken, dengesini kaybederek DSİ su kanalına düşen cami imamı 50 yaşındaki Ali Yapıcı boğulma sonucu hayatını kaybetti.

Hatay Kırıkhan ilçesinde arı kovanlarını kontrol ederken, dengesini kaybederek DSİ su kanalına düşen cami imamı 50 yaşındaki Ali Yapıcı boğulma sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Karamankaşı Mahallesinde meydana geldi. Karamankaşı Mahallesinde cami imamlığı yapan Ali Yapıcı, DSİ'ye ait sulama kanalının yanına kurduğu arı kovanları kontrol etmeye geldi. Kovanlarla ilgilenen imam Yapıcı, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Ali Yapıcı'dan bir süre haber alamayan yakınları jandarmaya durumu bildirdi. Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, 50 yaşındaki cami imamının cesedini evinin 1 km uzağındaki DSİ'ye ait sulama kanalında buldu.

Cansız bedeni sulama kanalından çıkartılan, evli ve 4 çocuk babası cami imamı Ali Yapıcı'nın cesedi otopsi için Antakya'ya Araştırma Hastanesine gönderildi.

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Cami imamı DSİ sulama kanalında boğuldu!
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