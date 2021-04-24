Çanta hırsızları yakalandı! Perdeleme yöntemi ile 16 bin çaldılar

Esenyurt Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde gerçekleşen olayda; İddiaya göre, şüpheliler Suriye uyruklu Kaousar A.(43) ve Hüsna İ.(19), alışveriş merkezinde bulunan bir giyim dükkanına girdi. İçeride bulunan Eman A.(44)'yı kendilerine hedef alan ikili, kıyafet seçiyor gibi yaparak bir süre zaman geçirdi. Şüphelilerden Kaousar A., Eman A.'nın yanına yaklaşarak el çabukluğu ile çantasının içerisinden 16 bin TL'yi aldı. İkili, parayı aldıktan sonrasında hızla olay yerinden uzaklaştı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Eman A., çantasındaki parayı bulamayınca işyerinde bulunan güvenlik kameralarını izledi. Parasının çalındığını anlayan vatandaş, en yakın polis merkezine giderek ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İkili, çıkarıldıkları adli makamlarca Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca, Hüsna İ.'nin çeşitli hırsızlık suçlarından 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, hırsızlık anları işyerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin kıyafet deneyerek vakit geçirdiği, şüphelilerden Kaousar A.'nın saniyeler sonrasında Eman A.'nın çantasından para aldığı yer aldı.