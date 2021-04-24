Emine Erdoğan’dan sergi ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği "Kalbe Dokunan İlmek" adlı sergiyi gezdi.Emine Erdoğan, Üsküdar'daki Nevmekan Sahil Galeri'de geçen haftalarda sanatseverlerin beğenisine sunulan sergiyi ziyaretinde, İyilik'in üç kıtaya yayılmış antikacılardan ve ailelerden toplayıp restore ettiği, kaybolmaya yüz tutan Osmanlı giysileri ile aksesuvarlarından oluşan koleksiyonunu inceledi. Kumaş örneklerine de bakan Emine Erdoğan, Yusuf İyilik'ten koleksiyondaki tekstil ürünleri ve objelere ilişkin bilgi aldı. Erdoğan'a ziyaretinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti. Koleksiyoner Yusuf İyilik'in Osmanlı giysi ve aksesuvar kültürüne hayranlığından yola çıkarak hazırladığı sergi, Manisa'dan Bolu'ya, Kayseri'den Urfa'ya farklı yöresel kıyafet ve aksesuvar modelleriyle Osmanlı'daki giyimin estetik, folklorik ve kültürel değerlerine somut örnekler üzerinden şahitlik ediyor.Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 101. yılını kutladı. Erdoğan, Twitter mesajında "Sevgili çocuklar kalbimiz, vatan sevgisinin doğduğu ev, bayrağımızın dalgalandığı topraktır. Bu sene 23 Nisan coşkusunu kalplerinizde yaşayacaksınız. Umuyorum ki, en kısa zamanda yeniden okul bahçelerini doldurursunuz. Çocuk masumiyetinin tüm dünyayı sarmasını diliyor, tüm çocuklar için müreffeh bir gelecek temenni ediyorum" dedi.