Eriyen karlar 15 metrelik yeni bir şelale oluşturdu

Kestel ilçesine bağlı Babasultan köyünde Uludağ'ın zirvelerindeki karların erimesi ve günlerdir etkili olan sağanak yağış ile birlikte şelale oluştu. Metrelerce yükseklikten düşen su, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Daha önce böyle bir şelalenin olmadığını söyleyen köylüler, hem şaşırdı hem sevindi. Babasultan Köyü Muhtarı Fahri Çelik, şelalenin yoğun yağışların ardından oluştuğunu söyledi. Çelik, "Ben doğduğumdan beri bu köydeyim, ilk defa böyle bir olaya şahit oluyorum. Oluşan bu şelale köyümüze güzellik kattı. İnşallah arkası kesilmez ve devamlı akar." dedi. Şelalenin oluştuğunu duyan köylüler, heyecanla yeni oluşan şelaleyi görmeye gelip fotoğraf çekti.