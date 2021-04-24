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Giriş Tarihi: 24.4.2021 11:22

Eriyen karlar 15 metrelik yeni bir şelale oluşturdu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Eriyen karlar 15 metrelik yeni bir şelale oluşturdu

’da Uludağ’ın eriyen karları ve yoğun yağmurlar nedeniyle 15 metre yükseklikten dökülen yeni bir şelale oluştu.

Kestel ilçesine bağlı Babasultan köyünde Uludağ'ın zirvelerindeki karların erimesi ve günlerdir etkili olan sağanak yağış ile birlikte şelale oluştu. Metrelerce yükseklikten düşen su, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Daha önce böyle bir şelalenin olmadığını söyleyen köylüler, hem şaşırdı hem sevindi. Babasultan Köyü Muhtarı Fahri Çelik, şelalenin yoğun yağışların ardından oluştuğunu söyledi. Çelik, "Ben doğduğumdan beri bu köydeyim, ilk defa böyle bir olaya şahit oluyorum. Oluşan bu şelale köyümüze güzellik kattı. İnşallah arkası kesilmez ve devamlı akar." dedi. Şelalenin oluştuğunu duyan köylüler, heyecanla yeni oluşan şelaleyi görmeye gelip fotoğraf çekti.

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Eriyen karlar 15 metrelik yeni bir şelale oluşturdu
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