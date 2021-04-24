Evi kumarhaneye çevirdiler! Baskına kamerayla önlem aldılar

Her gün artan vaka sayıları ve yaşanan onlarca ölüme rağmen, Covid-19'u hiçe sayarak, oyun oynamak için değişik yerlerde toplanan duyarsızlara, güvenlik güçleri aman vermiyor. Cam ve pencerleri kapatarak kimi zaman bir dernek binası, kimi zaman bir kafe yada kahvehanede, son zamanlarda ise konteynırda bile toplanan oyun bağımlıları, son zamanlarda apartman daireleri, villalar veya müstakil evlerde toplanıyor. Ancak yapılan sıkı denetim ve birbiri ardına düzenlenen operasyonlar nedeniyle, onlarda daha sıkı tedbir alıyor.

GÜVENLİK KAMERALARI TAKTIRMIŞLAR

Son olarak İzmit İlçesinde bir adreste kumar oynandığı ihbarı alan Kocaeli Polisi, bahse konu adrese baskın yaptı. Eve giren polis ekipleri herhangi bir suç unsuruna rastlayamadı. Ancak evde bulunan ve apartman girişi ile çevreyi gösteren güvenlik kameralarını fark edince durumdan şüphelendi. Yapılan kontrollerde, evin çatı katında bulunan depo içerisinde oyun masaları, oyun kâğıtları ve okey takımlarının saklanmış olduğu görüldü. Polisi kameralar sayesinde fark eden kişilerin, oyun malzemelerini hemen sakladıkları tespit edildi. Evde bulunan 7 kişiye sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe ile maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için ayrı ayrı ceza uygulandı.