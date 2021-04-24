Gazeteci Selahattin Duman toprağa verildi

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-yazar Selahattin Duman'ın cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde defnedildi.Duman için Gündoğan Mahallesi'ndeki mezarlıkta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen cenaze törenine spor, sanat, siyaset ve iş dünyasından kişiler katıldı.Selahattin Duman'ın cenazesi, Gündoğan Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan, son olarak 1.5 ay önce kalp kapağından ameliyat geçiren Selahattin Duman dün tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.Duman'ın cenazesi, vasiyeti üzerine toprağa verilmek üzere Muğla'nın Bodrum ilçesinde getirilmişti.Ankara'da 1950'de dünyaya gelen Duman, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı ve yönetici olarak görev aldı. Sinema eleştirmenliği de yapan Duman, "Kendimi Tebrik Ederim", "Suçumuz Mükemmel Olmak", "Kadınları Anlamış Gibi Yapma Sanatı" kitaplarını yazdı, çeşitli filmlerde rol aldı.Duman, geçen yıl temmuz ayında İzmir'in Torbalı ilçesinde trafik kazası geçirmiş, Torbalı Devlet Hastanesi'nde bir süre tedavi görmüştü.