Gündoğmuş’ta itfaiye isyanı! İtfaiyesi var, arazözün içinde su yok

Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi Köprülü Mahallesi'nde 3 katlı bir evde çıkan yangını vatandaşlar söndürdü. Mahalle halkı bölgede itfaiye olmamasından şikayetçi. Mahallede yaşayan Gökhan Çelik, "Köprülü Mahallesi'nde yaşayan Ali Çelik'in evi yandı.

Burada itfaiye, arazöz hiçbir şey yok. Mahrumiyet bölgesindeyiz. Bir itfaiyenin olması lazım. Yangın muslukları var ama içinde su yok. Bunların tamir edilmeli. 2019 yılında itfaiye vardı. İyi kötü işimizi görüyordu. Hatta bir yangın olmuştu. O zaman da amcamın evi yanmıştı. Yine aynı sorunla karşılaşmıştık. Yine hiçbir şey yok. Sorunlarımızı sürekli diler getiriyoruz ama hiç kimse bizimle ilgilenmiyor. Muhtara, belediye başkanına, Antalya'ya iletiyoruz ama bir sonuç yok. 400 metre öteden boruyla su getirdik.

Bu su olmasa 3 katlı ev yanmıştı. Evin bir katı yandı. Su olmasa diğer 2 kat da yanacaktı. Şahıs suyu kullanarak binayı kurtardık. Her köye itfaiye lazım. Burada hayvan yerine konuluyoruz. Yarın başka birisinin evi yanacak. Böyle hiçbir yere varılmaz ki. Biz yangını söndürdükten bir saat sonra geldi. 30 kilometre ötedeki Gündoğmuş'ta Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin arazözü, itfaiyesi var ama içi bomboş. Bunları kullananların bazıları da karantinada. Başka şoför yok mu? İtfaiyenin deposundan niye su doldurulmuyor? Yaz geldi. Yangın çıkabilir" dedi