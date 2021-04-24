Hatay'da freni boşalan ve devrilen vinç, 11 araca çarptı: 4 ölü, 4 yaralı

Yayladağı istikametinden Antakya'ya giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AT 1509 plakalı kablo yüklü vinç, Harbiye Mahallesi'nde virajı alamayarak karşı şeride devrildi. Bu şekilde sürüklenen vinç, önce bir ağaca daha sonra karşı yönden gelen ve park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durabildi.