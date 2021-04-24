Her şey 'Güneş' yeniden doğsun diye! "Güneş yaşamak istiyor"

Giresun'da yaşayan Karavil ailesinin minik kızları Güneş, henüz 11 aylık. 3 aylıkken hareketlerinde bir azalma oluştu. Yapılan tahliller iyi çıktı ama bir terslik vardı. Ardından rapor, muayene, ilaç, tahlil süreci başladı ve gen testi sonucu çıktığında 5 aylık olan Güneş'e SMA (Spinal Muskuler Atrofi) Tip 1 teşhisi konuldu.

11 aylık ama hastalığı nedeniyle kafasını tutamayan, emekleyemeyen Güneş'in tek umudu Zolgensma gen tedavisi... Bunun için de aile Valilik onaylı bir kampanya başlatarak 'iyilik içinde iyilik' hareketi başlattı.

Sosyal medya üzerinden büyük bir özveriyle gerçekleştirilen kampanyalar, satışlar ve kermesler düzenlenerek devam eden süreç ile ilgili baba Zekeriya Karavil son durum ile ilgili SABAH'a konuştu.

KAMPANYADA SON DURUM

'Güneş yaşamak istiyor' diyen baba şunları kaydetti: "Şu an kampanyamız yüzde 41'de... Bu yüzdeliğe ilçe pazarlarında stant açarak, ürünler satarak, geceleri canlı yayınlarda kermes yaparak, satılan ürünleri ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırarak geldik.

Geliri ise Güneş'imin tedavisinde kullanılmak üzere 'iyilik içinde iyilik' yaparak toplanmaktadır. Güneş'e Umut Ol mağazasında satılan ürünlerle kazanılan gelirlerle toplayabildik. Öğrenciler, cadde üzerinde müzik yayınları yaparak kazanç sağlıyorlar Güneş'e...

Ramazan ayının başlamasıyla beraber insanlar fitre ve zekâtlarıyla da katkıda bulunuyorlar. Kampanyaya ilgi her geçen gün daha da artıyor ve bizlere daha da çok umut oluyorlar. Kampanyaya büyük dokunuşlar yapacak insanlara ihtiyacımız var. Özellikle ilçe stantlarından büyük ilgi gelmeye başladı. Güneşimin daha büyük ilgiye ihtiyacı var, çünkü Güneş yaşamak istiyor.

Güneş'in hastalığı gün geçtikçe ilerliyor. Her geçen gün hastalıkla savaşmakta zorlanıyor. Güneşimin elini tutacak daha çok insana ihtiyacımız var."

SMA NEDİR?

SMA (Spinal Muskuler Atrofi) omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığıdır. Görülme sıklığı Dünya genelinde 10 binde 1, Türkiye'de 6 binde 1'dir. Ön boynuz hücrelerinde görülen dejenerasyon nedeni ile; kaslarımızın kontrolünü sağlayan sinirlerin fonksiyonu için gerekli protein üretimi gerçekleştirilemez. İstemli kaslarda kuvvetsizlik ve erime (atrofi) görülür. Sinir hücrelerinin işlevini yerine getirememesi; zayıflamaya ve genellikle ölümcül kas güçsüzlüğüne sebep olur. İstemsiz kaslar bu hastalıktan etkilenmez. SMA hastası bireylerin görme ve işitme duyuları hastalıktan etkilenmez. Zeka; normal veya normalin üzerindedir.