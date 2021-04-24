İki TIR çarpıştı sürücüler öldü

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kafa kafaya çarpışan iki TIR'ın sürücüleri hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurda yığınına dönüştü. Kaza, önceki gün sabaha karşı Dinar-Çay karayolu Tatarlı beldesi mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Yörük (48) idaresindeki TIR, Hakan Pektaş'ın (32) kullandığı TIR'la çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle araçlar hurda yığınına dönüşürken, sürücüler kabinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbar etmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarılan Yörük ve Pektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz sürücülerin cenazeleri, Dinar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazada, tonlarca pancar küspeleri ile çimento ise yola savruldu. Yol 3 saat boyunca trafiğe kapandı.