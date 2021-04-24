İklimle mücadelede güncel hedef! IEA 2021 Raporu: Yenilenebilir enerjide rekor yılı

ABD'nin "İklim Zirvesi"nde güncel 2030 ve 2050 iklim hedeflerini açıklayan Türkiye, "gençlik dönemi"ni yaşadığı yenilenebilir enerji yatırımlarıyla bölgesinde lider konuma sahip. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "Küresel Enerji Değerlendirmesi-2021" başlıklı rapora göre ise bu yıl güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları küresel elektrik üretiminin yüzde 30'unu karşılayacak. Bu oran, Sanayi Devrimi'nden bu yana görülen en yüksek düzey olacak. IEA Başkanı Fatih Birol "Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin çok fazla" diyor.



YENİLENEBİLİR ENERJİDE REKOR YILI



Sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu neredeyse bulunmayan ve küresel iklim rejiminde adil bir konumda değerlendirme isteyen Türkiye, iklim kriziyle mücadelede 2030 ve 2050 hedeflerini güncelledi. Yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumunda olan Türkiye'nin katkı beyanına göre 2012'den 2030'a kadar 1,9 milyar ton sera gazı emisyonu engellenecek. Benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla küresel iklim eylemine katkı sunulmaya devam edilecek. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide büyümesi, işte bu katkı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri için büyük önem taşıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "Küresel Enerji Değerlendirmesi-2021" başlıklı son raporu da Türkiye'nin hedefleriyle paralel sonuçlara işaret ediyor.





Rapora göre; koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl rekor düzeyde düşen küresel emisyonlar bu yıl yüzde 5 artışla 33 milyar tona ulaşacak ve bu artış 2010'dan beri küresel emisyonlarda görülen en büyük yıllık artış olarak kayıtlara geçecek. Ancak yenilenebilir enerjide beklenen rekorlar, dikkat çekici ve umut verici. Bu yıl güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları küresel elektrik üretiminin yüzde 30'unu karşılayacak. Bu oran, Sanayi Devrimi'nden bu yana görülen en yüksek düzey olacak.



"GENÇLİK DÖNEMİ" YAŞANIYOR



Yenilebilir enerjideki büyümenin önümüzdeki yıllarda hızlanacağını düşünen IEA Başkanı Fatih Birol, geçen gün Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nce(IICEC) düzenlenen "Dünyada ve Türkiye'de Yenilenebilir Enerji'nin Bugünü ve Yarını" başlıklı webinarda "Yenilenebilir enerji bütün dünyada hızla büyümeye devam ediyor. 2021'de yenilenebilir enerjinin payının dünyada yüzde 30'a çıkacağını düşünüyoruz. Bu Sanayi Devrimi'nden bu yana en büyük oran" dedi. Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin çok fazla olduğunu belirten Birol "Türkiye'nin yenilenebilir enerji hikayesi, bugün gençlik dönemini yaşıyor diyebiliriz. Her geçen gün daha dinamik daha hareketli daha fazla paydaşın yer aldığı bir sektör haline geliyor" diye konuştu.





SERA GAZINDA YÜZDE 21 AZALMA



ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenlediği "İklim Zirvesi"nde önceki gün konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise şu mesajları verdi: Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planı ile İklim Değişikliği Uyum Strateji ve Eylem Planı'nı 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda güncelliyoruz. 2015'te sunduğumuz ulusal katkı beyanı çerçevesinde 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 21'e varan azalma bekliyoruz. Katkı beyanımıza göre 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir. Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumdadır. Halihazırda elektrik kurulu gücümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 52,3'dür. Bu oranla Avrupa'da 6, dünyada 13. sırada yer alıyoruz. Hidroelektrik santrali kurulu gücünde ise Avrupa'da ikinci, dünyada dokuzuncu sıradayız. Elektrik üretimimizi 2030 yılına kadar güneş enerjisinden 10 gigavat, rüzgar enerjisinden 16 gigavat kapasitesine çıkaracağız. Enerji verimliliğine yönelik atacağımız adımlar sayesinde 2023 yılında 66,6 milyon ton karbondioksit emisyon azaltımı hedefliyoruz. Eşimin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60'a taşıyacağız.