İshakpaşa türbesinin duvarlarına yazı yazdılar

Bursa İnegöl'de 600 yıl önce İshak Paşa'nın yaptırdığı İshakpaşa türbesinin duvarlarına kimliği belirsiz şahıslar tarafından yazılar yazarak hasar verildi. Bu duruma tepki gösteren İshakpaşa Caminin imamı Mehmet Nuri Memiş, "Bu güzel mekan ecdadımızdan bizlere emanet. Buraya sahip çıkalım. Buraya güvenlik görevlisi verelim. İnşallah gelecek nesillere bu güzel mekanı da olumlu bir şekilde tahrip edilmemiş şekilde bırakmayı cenabı Allah bize nasip etsin diyoruz. Buradaki bütün esnaf kardeşlerimize de sesleniyoruz. Her an 24 saat bura da olamıyoruz. Dolayısıyla böyle nahoş hadiseli olayları gördükleri zaman en azından bize yada emniyete haber versinler. İnşallah bundan sonra böyle hadiseler yaşamayız" diye konuştu.