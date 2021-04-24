“İstanbul’da vakalar yüzde 20 düştü”

Türkiye'de dün 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 3 bin 89 oldu. Son 24 saatte 60 bin 176 kişinin tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi. Toplam test sayısı 45 milyon 342 bin 795, vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820, vefat sayısı 37 bin 672 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yüzde 20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız" ifadesini kullandı.