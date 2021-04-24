Kaza sonrası korkunç görüntüler! Tır sürücüsü ağır yaralandı

ORTALIK ADETA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza sırasında tırın lastikleri ve parçaları yol kenarındaki dereye, yolun dört bir yanına dağılırken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Yoldan geçen basın mensuplarının ve diğer sürücülerin ilk müdahalesini yaptığı tır sürücüsü kazada ağır yaralanırken, bölgeye ambulans çağrıldı.