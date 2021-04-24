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Giriş Tarihi: 24.4.2021 18:02

Kaza sonrası korkunç görüntüler! Tır sürücüsü ağır yaralandı

Kaza sonrası korkunç görüntüler! Tır sürücüsü ağır yaralandı

'un ilçesinde vinç yüklü tır, freni patlayınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvarlara çarpa çarpa karşı şeride geçti. Kaza sırasında tırın parçaları ortalığa saçılırken, araç sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Gümüşhane'den Trabzon istikametine gitmekte olan ve plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen vinç yüklü tır, Maçka ilçesi Bağışlı mevkiinde freni patlayınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvarlara çarpa çarpa karşı şeride geçti.

ORTALIK ADETA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza sırasında tırın lastikleri ve parçaları yol kenarındaki dereye, yolun dört bir yanına dağılırken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Yoldan geçen basın mensuplarının ve diğer sürücülerin ilk müdahalesini yaptığı tır sürücüsü kazada ağır yaralanırken, bölgeye ambulans çağrıldı.

YOL UZUN SÜRE ULAŞIMA AÇILMADI

112 ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı tır sürücüsü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılırken, yol uzun süre ulaşıma açılamadı.

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Kaza sonrası korkunç görüntüler! Tır sürücüsü ağır yaralandı
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