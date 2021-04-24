Köprüden denize itilen genç boğuldu

Galata Köprüsü'nden denize itilen 38 yaşındaki Ahmet Uzun boğularak öldü. Uzun'u iten ve zihinsel engelli olduğu öne sürülen Serkan A. gözaltına alındı. Olay, Galata Köprüsü'nde önceki gün saat 19.25 sıralarında yaşandı. Zihinsel engelli olduğu öne sürülen Serkan A. bilinmeyen bir nedenle Ahmet Uzun'u denize itti. Ahmet Uzun'un denizde çırpındığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Uzun boğulurken, cansız bedeni denizden çıkarıldı. Çevredeki kişi ve görgü tanıklarından bilgi alan polis, Uzun'un zihinsel engelli olduğu iddia edilen Serkan A. tarafından ayaklarından tutularak denize itildiği bilgisini aldı. Uzun'un cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Serkan A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.