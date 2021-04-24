Kumar oynamak için çadır kurdular

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bornova ve Kınık ilçelerinde kumar operasyonu gerçekleştirildi. Kınık'ta vatandaşların kumar oynayabilmek için çiftlik evinin bahçesine çadır kurmaları dikkat çekti. İki ilçede düzenlenen iki operasyonda 24 kişiye toplam 195 bin 620 lira ceza kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında Kınık İlçesi Kocaömer Mahallesi ile Bornova İlçesi Eğridere Mahallesinde kumar oynayanlara yönelik operasyon düzenledi. İki ilçede düzenlenen baskınlarda 24 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten ve kapalı alanlarda tütün mamulleri tüketme suçundan toplam 195 bin 620 lira idari para cezası uygulandı.

Operasyonlarda kumar oynamakta kullanılan materyallere el konulurken, 4 şüpheli hakkında da "Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Kınık ilçesindeki bir çiftlik evinin bahçesine çadır kurulduğu belirlendi. Çadırda 4 kişi iskambil kağıtlarıyla kumar oynarken yakalandı. Jandarma ekiplerini karşılarında görerek kaçmaya çalışan 4 kişi, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.