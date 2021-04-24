Malatya'da ortalık karıştı! Polis evlerinden aldı...

Evden çıkan 5 kişinin de otomobile doğru ateş açmasıyla karşılıklı çatışma çıktı. Bir süre çatışan şüphelilerden 4'ü araçlarıyla, olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.