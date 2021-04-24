Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan 1915 olayları açıklaması!

TBMM Başkanı Şentop, "İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir" açıklamasında bulundu. Şentop, "(1915 olayları) ABD'nin 2021'de alacağı siyasi tutum, değişikliğin özde değil yalnızca yeni yönetimin tavrında olduğunu ortaya koyacak" dedi. Şentop, "(HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklaması) Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor" dedi.

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 olaylarıyla ilgili çarpıcı açıklama: 'Unutmadık ve unutmayacağız'