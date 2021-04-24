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Giriş Tarihi: 24.4.2021 14:52 Son Güncelleme: 24.4.2021 15:05

Meclis Başkanı 'tan açıklaması!

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan 1915 olayları açıklaması!

TBMM Başkanı , ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şentop, "'de eğer tarihi konular bu şekilde siyasi kararlarla ortaya konacaksa, Türkiye'nin de tarihine dair herhalde bir yasama döneminin bütününü kaplayacak kararlar alma zamanı vardır. Bu konuda en kirli tarihi olan ülkelerden birisi de 'dir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, "İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir" açıklamasında bulundu. Şentop, "(1915 olayları) ABD'nin 2021'de alacağı siyasi tutum, değişikliğin özde değil yalnızca yeni yönetimin tavrında olduğunu ortaya koyacak" dedi. Şentop, "(HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklaması) Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor" dedi.

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Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan 1915 olayları açıklaması!
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